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21:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 11 октября. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

У победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (8-я минута), Егор Коршков (22), Денис Баранцев (47). У «Динамо» отличился Роб Клинкхаммер (44).

«Локомотив» остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. «Динамо» сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче «Локомотив» дома встретится с череповецкой «Северсталью» 13 октября, «Динамо» в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Сочи» (3:1), череповецкая «Северсталь» в гостях победила нижегородское «Торпедо» (3:2, по буллитам), омский «Авангард» на своем льду оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (3:1).

Локомотив
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Динамо М
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