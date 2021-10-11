«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. «Динамо» сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче «Локомотив» дома встретится с череповецкой «Северсталью» 13 октября, «Динамо» в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.