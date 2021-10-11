«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 11 октября. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 11 октября. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (8-я минута), Егор Коршков (22), Денис Баранцев (47). У «Динамо» отличился Роб Клинкхаммер (44).
«Локомотив» остался на шестом месте в таблице Западной конференции, в 16 матчах ярославская команда набрала 18 очков. «Динамо» сохранило первую строчку с 24 очками в 16 играх. В следующем матче «Локомотив» дома встретится с череповецкой «Северсталью» 13 октября, «Динамо» в этот же день в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.
В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Сочи» (3:1), череповецкая «Северсталь» в гостях победила нижегородское «Торпедо» (3:2, по буллитам), омский «Авангард» на своем льду оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (3:1).