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12 октября, источник: Vesti.kz

Первый легионер — на выход. «Барыс» избавляется от лишних игроков в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» расстался с канадским форвардом Кристианом Томасом, но он может стать не последним. Результаты столичной команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) такие, что «пассажиров» содержать не могут. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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29-летний Томас набрал всего одно очко в девяти матчах, а некоторые его возможные последователи только начали прогрессировать. Ожидаем, что им все уже подбирают замену.

1. Роман Савченко. Если бы не Томас, то именно экс-казахстанец — самый неудачный трансфер столичного клуба. Четыре матча — не то достижение, которого должен был добиться 33-летний хоккеист.

2. Мэтт Фрэттин. Новый контракт для канадского форварда — серьезная ошибка «Барыса». 33-летний легионер снова слабо стартовал, но даже сейчас набрал только четыре (3+1) очка.

3. Коди Куник. Второй подряд сезон в «Барысе» не угадывают с ведущим центральным форвардом, ведь вряд ли он получит еще один контракт в КХЛ. 31-летнему легионеру понадобился с десяток матчей, чтобы забить первый гол в турнире.

Добавим, что столичный «Барыс» начнет выездную серию игр встречей с омским «Авангардом» (13 октября), а затем сыграет с «Куньлунем» (15 октября), СКА (17 октября) и минским «Динамо» (19 октября).

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