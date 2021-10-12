Первый легионер — на выход. «Барыс» избавляется от лишних игроков в КХЛ

29-летний Томас набрал всего одно очко в девяти матчах, а некоторые его возможные последователи только начали прогрессировать. Ожидаем, что им все уже подбирают замену.

1. Роман Савченко. Если бы не Томас, то именно экс-казахстанец — самый неудачный трансфер столичного клуба. Четыре матча — не то достижение, которого должен был добиться 33-летний хоккеист.

2. Мэтт Фрэттин. Новый контракт для канадского форварда — серьезная ошибка «Барыса». 33-летний легионер снова слабо стартовал, но даже сейчас набрал только четыре (3+1) очка.

3. Коди Куник. Второй подряд сезон в «Барысе» не угадывают с ведущим центральным форвардом, ведь вряд ли он получит еще один контракт в КХЛ. 31-летнему легионеру понадобился с десяток матчей, чтобы забить первый гол в турнире.