«Ак Барс» в шестой раз подряд обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд — 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. «Ак Барс» в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.
«Ак Барс» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, после 18 игр казанский клуб набрал 25 очков. «Салават Юлаев» располагается на третьей позиции, команда набрала 25 очков в 17 матчах и находится выше по дополнительным показателям. «Ак Барс» следующую игру проведет в Магнитогорске против «Металлурга» 14 октября. Уфимцы на следующий день сыграют в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».