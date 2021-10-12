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19:47 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в шестой раз подряд обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 октября. Казанский «Ак Барс» в гостях одержал победу со счетом 3:2 по буллитам над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд — 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. «Ак Барс» в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.

«Ак Барс» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, после 18 игр казанский клуб набрал 25 очков. «Салават Юлаев» располагается на третьей позиции, команда набрала 25 очков в 17 матчах и находится выше по дополнительным показателям. «Ак Барс» следующую игру проведет в Магнитогорске против «Металлурга» 14 октября. Уфимцы на следующий день сыграют в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

Салават Юлаев
2:3Б
0:0, 0:1, 2:1, 0:0
Ак Барс
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