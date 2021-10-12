«Ак Барс» в шестой раз подряд обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

У победителей шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48). У уфимской команды отличились Шакир Мухамадуллин (52), Данил Алалыкин (53). 21-летний Коваленко набрал очки в четвертом матче подряд — 5 (3 гола + 2 передачи). Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 11 очков (5+6).

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встречались 3 октября, тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. «Ак Барс» в шестой раз подряд одержал победу над уфимцами в КХЛ.