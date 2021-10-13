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13:14 (мск), источник: Sports.Ru

Вудкрофт после 7-й победы подряд: «Минское “Динамо” будет играть еще лучше»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался после матча КХЛ с «Куньлунем» (6:5 ОТ).

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

— Сегодня «Динамо» добыло седьмую победу кряду. Это рекордный показатель под вашим руководством. Как можете оценить игру команды и свой вклад?

— Касательно этого факта — впервые слышу. Про серию побед можно сказать, что это все идет от игроков. В последнее время у нас получалось много хороших матчей, где мы показывали качественную командную игру, плюс хоккеисты показывали свое индивидуальное мастерство, брали на себя ответственность и делали разницу, которая приносила победы.

Я горжусь успехом нашей команды. Это очень здорово. Как я уже говорил, мы далеки от идеала, мы можем играть лучше. И, несмотря на это, мы побеждаем и набираем очки. Парни это понимают и продолжают работать. В дальнейшем мы будем играть еще лучше.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Тот факт, что эта победа может позволить возглавить Западную конференцию, придаст дополнительную мотивацию вам лично и команде?

— Парни посмотрят в таблицу — и это должно придать им дополнительную мотивацию. Быть на первом месте — это приятно. Но мы не будем фокусироваться на том, чтобы там находиться. Для нас важнее сделать акцент на процессе для достижения побед. Результаты будут говорить сами за себя в таком случае.

Мы можем обыграть любую команду в любом месте, если играем по нашей системе. Мы заслуживаем победы. Парни уже это чувствуют и им, конечно, будет приятно победить и возглавить таблицу, — сказал Вудкрофт.

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6:5ОТ
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