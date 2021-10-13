«Авангард» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Барыс»

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Матч прошёл в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Открыл счёт в матче на 33-й минуте в большинстве канадский нападающий хозяев Корбан Найт, ассистенты — Николай Прохоркин и Сергей Толчинский. За семь секунд до окончания второго периода Алексей Емелин удвоил преимущество подопечных Боба Хартли, голевой пас отдали Толчинский и Найт.

В третьем периоде на 50-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу усилиями Никиты Михайлиса, воспользовавшегося передачами Романа Старченко и Самата Данияра. Через минуту «Авангард» забросил третью шайбу — отличился Алексей Береглазов, Найт и Толчинский отдали голевой пас.