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23:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Барыс»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Барыс» со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Авангард
Барыс
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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард"
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Матч прошёл в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Открыл счёт в матче на 33-й минуте в большинстве канадский нападающий хозяев Корбан Найт, ассистенты — Николай Прохоркин и Сергей Толчинский. За семь секунд до окончания второго периода Алексей Емелин удвоил преимущество подопечных Боба Хартли, голевой пас отдали Толчинский и Найт.

В третьем периоде на 50-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу усилиями Никиты Михайлиса, воспользовавшегося передачами Романа Старченко и Самата Данияра. Через минуту «Авангард» забросил третью шайбу — отличился Алексей Береглазов, Найт и Толчинский отдали голевой пас.

За минуту до конца встречи четвёртую шайбу в составе хозяев забросил в пустые ворота Александр Дергачёв, установив финальный результат.

Авангард
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Барыс
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