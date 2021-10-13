Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.10
Торонто
Монреаль
Хоккей. НХЛ
14.10
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Северсталь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
53
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
15
Хоккей. НХЛ
14.10
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
14.10
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.10
Анахайм
Виннипег
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Б
45
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА обыграл дома московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

СКА
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ХК СКА

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Читайте также
Спаситель России вернулся в СКА. За два года Гусев так и не смог стать звездой НХЛ

Счёт в матче на 18-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Рашевский, ассистенты — Андрей Педан и Сергей Бойков. Ответную шайбу через две минуты в большинстве забросил Иван Морозов, авторы голевой передачи — Линден Вей и Мэт Робинсон.

На 25-й минуте вперёд подопечных Валерия Брагина в ситуации «5 на 4» вывел Антон Бурдасов, ему ассистировали Андрей Кузьменко и Вей. На 26-й минуте Рашевский оформил дубль и восстановил равновесие в счёте, передачу отдал Андрей Сергеев.

На 33-й и 34-й минутах две шайбы забросил финский форвард СКА Йоонас Кемппайнен. На 49-й минуте в большинстве сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Роб Клинкхаммер, ассистенты — Андрей Педан и Андрей Сергеев.

На 59-й минуте в пустые ворота забросил форвард СКА Евгений Кетов, установив окончательный счёт.

Таким образом, СКА вышел на первое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 17 матчей. «Динамо» опустилось на вторую строчку, у бело-голубых 24 балла при идентичном показателе сыгранных встреч.

СКА
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Динамо М
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Карпин прав. Лидерство не зависит от капитанской повязки
Хабиб Нурмагомедов хотел задеть Макгрегора, а оскорбил людей
Защитник «Баварии» и сборной Франции получил тюремный срок
Почему Валиевой и близко не дотянуться до популярности Загитовой
Полиция Марибора дала комментарий об инциденте с болельщиком
Футболист сборной России выбыл на несколько недель из-за травмы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь