СКА обыграл дома московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

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Счёт в матче на 18-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Рашевский, ассистенты — Андрей Педан и Сергей Бойков. Ответную шайбу через две минуты в большинстве забросил Иван Морозов, авторы голевой передачи — Линден Вей и Мэт Робинсон.

На 25-й минуте вперёд подопечных Валерия Брагина в ситуации «5 на 4» вывел Антон Бурдасов, ему ассистировали Андрей Кузьменко и Вей. На 26-й минуте Рашевский оформил дубль и восстановил равновесие в счёте, передачу отдал Андрей Сергеев.

На 33-й и 34-й минутах две шайбы забросил финский форвард СКА Йоонас Кемппайнен. На 49-й минуте в большинстве сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Роб Клинкхаммер, ассистенты — Андрей Педан и Андрей Сергеев.

На 59-й минуте в пустые ворота забросил форвард СКА Евгений Кетов, установив окончательный счёт.