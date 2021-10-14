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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА крупно проиграл в домашнем матче «Амуру»

ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл хабаровскому «Амуру».

ЦСКА
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Источник: Официальный сайт ХК "Амур"
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл чешский форвард Радан Ленц, ассистенты — Владимир Галузин и Давид Томашек. Удвоил преимущество подопечных Михаила Кравеца на последней минуте первого периода Дмитрий Архипов, голевой пас на счету Ленца и Алексея Волгина.

На 22-й минуте третью шайбу в ворота Адама Рейдеборна отправил Иван Николишин, в атаке поучаствовали также Владимир Бутузов и Александр Горшков. Четвёртую шайбу «Амура» оформил в большинстве на 25-й минуте Бутузов, ассистенты — Горшков и Волгин.

На 58-й минуте одну шайбу у армейцев отыграл форвард Михаил Соркин. Заключительную шайбу на предпоследней минуте в пустые ворота отправил Давид Томашек.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. «Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, имея 13 баллов после 17 игр.

ЦСКА
1:5
0:2, 0:2, 1:1
Амур
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