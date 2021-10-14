Каменев подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона

Таким образом, будет поставлена финальная точка в большой трёхсторонней сделке с участием СКА, ЦСКА и «Сибири», в результате которой Валентин Зыков добрался до Санкт-Петербурга, Егор Спиридонов — до Новосибирска, а Каменев — до столицы России.

Ранее хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон. Напомним, 12 октября Каменев стал игроком «Сибири» в результате обмена со СКА.