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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 14 октября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Металлург» в Магнитогорске.

Металлург
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

У «Металлурга» отличились Джош Карри (22) и Андрей Чибисов (41), в составе казанцев гол забил Стивен Кэмпфер (5-я минута). Нападающий магнитогорского клуба Игорь Швырев провел 100-й матч в лиге. Он является воспитанником магнитогорского хоккея, за «Металлург» выступал с 2015 по 2018 год, позже переехал в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в которой играл в фарм-клубе «Колорадо» два года, в 2020-м вернулся в «Металлург».

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Команды уже встречались в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 7 октября победу одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 3:1. «Металлург» одержал 14-ю победу подряд, не проигрывая с 7 сентября, когда уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» со счетом 7:2. «Ак Барс» прервал серию из двух побед.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 17 матчах. «Ак Барс» занимает четвертое место в таблице с 25 очками, проведя 19 игр. В следующем матче казанский клуб примет хабаровский «Амур» 17 октября, «Металлург» в этот же день дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Металлург
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Ак Барс
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