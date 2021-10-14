«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

У «Металлурга» отличились Джош Карри (22) и Андрей Чибисов (41), в составе казанцев гол забил Стивен Кэмпфер (5-я минута). Нападающий магнитогорского клуба Игорь Швырев провел 100-й матч в лиге. Он является воспитанником магнитогорского хоккея, за «Металлург» выступал с 2015 по 2018 год, позже переехал в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в которой играл в фарм-клубе «Колорадо» два года, в 2020-м вернулся в «Металлург».

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Команды уже встречались в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, 7 октября победу одержали хоккеисты из Магнитогорска со счетом 3:1. «Металлург» одержал 14-ю победу подряд, не проигрывая с 7 сентября, когда уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» со счетом 7:2. «Ак Барс» прервал серию из двух побед.