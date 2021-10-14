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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не смогли переиграть московский «Спартак» в матче чемпионата КХЛ. Исход поединка в пользу российской дружины решился в овертайме — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартак
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«Зубры» к радости домашней публики взялись за дело серьезно. Сначала Антон Линдхольм бросал с двух метров, но Алексей Красиков был на высоте. Затем Александр Суворов угодил шайбой в каркас ворот. Затем минчане получили право на игру в большинстве, но вновь неудачно.

Спартаковцы, сумев отстоять свои ворота после стартового натиска «Динамо», начали сами беспокоить оборонительные порядки белорусского клуба. На 11-й минуте Александр Хохлачев открыл счет, удачно сыграв на добивании после броска со средней дистанции в исполнении Сергея Широкова. Концовка периода проходила с явным перевесом гостей, которые надолго запирали «зубров» в зоне Алексея Колосова. Но до перерыва счет не изменился.

Впрочем, вторая треть матча получилась безголевой. Хотя игра проходила на встречных курсов и остроты как у ворот спартаковцев так и во владениях «Динамо» хватало с лихвой. У минчан едва не отличились Александр Суворов, Денис Мосалев, Марио Кемпе и Маттиас Теденбю. Однако, либо не хватало точности «зубрам», либо надежно действовал голкипер «Спартака».

В начале заключительной трети матча, у минчан были очевидные проблемы со входом в зону соперников. Москвичи очень широко расположились и встречали соперников на дальних подходах к своим воротам. В то же самое время не забывая об острых контратаках. Дважды после бросков Сергея Широкова шайба попадала в стойку ворот «зубров». Кроме того, Алексей Колосов действовал надежно и не позволял соперникам увеличить разницу в счете.

Постепенно динамовцы отодвинули игру от своих ворот и повели осаду владений Алексея Красикова, но шайба упорно не шла в ворота. Отличный момент был у Маттиаса Теденбю, которому отдал отличный пас Мальте Стремвалль. Затем с близкого расстояния не попал в цель Тэйлор Бек. Мог пополнить свой бомбардирский счет и Роман Горбунов.

Когда до финальной сирены оставалось около двух минут, Крэйг Вудкрофт выпустил на лед шестого полевого игрока. В одном из эпизодов Алексей Красиков выбросил на лед клюшку и минчане получили право на буллит, который четко реализовал Павел Варфоломеев. Случилось это за 50 секунд до финальной сирены. «Динамо» продолжило атаки и российский клуб мог остаться и вовсе без очков. Однако, счет не изменился и команды продолжили выяснять отношения в овертайме.

В дополнительное время победу «Спартаку» принес Йори Лехтеря, забытый защитниками у ворот «Динамо». таким образом, победная серия «зубров» прервалась на отметке семь матчей. Таким образом, покорение рекорда сезона- 2014/15, когда минское «Динамо» выигрывало в девяти встречах подряд, пока откладывается.

Динамо Мн
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Спартак
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