СКА проиграл «Йокериту» в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Никлас Енсен (1-я минута), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60) и Давид Скленичка (63). У петербуржцев отличились Мэт Робинсон (18), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36) и Андрей Кузьменко (59).
Во вторник СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым, он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, за это время он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси» и «Флориду», в сентябре он подписал пробный контракт с «Торонто», однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач). В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).
«Йокерит» одержал вторую победу подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 19 матчах. СКА после 18 игр располагается на второй строчке таблицы с 26 очками в активе.
В следующем матче 17 октября СКА примет «Барыс». «Йокерит» 19 октября в гостях снова встретится с петербургским клубом.