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22:31 (мск), источник: ТАСС

СКА проиграл «Йокериту» в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА со счетом 4:5 уступил хельсинскому «Йокериту» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки в присутствии 10 104 зрителей.

Йокерит
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Никлас Енсен (1-я минута), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60) и Давид Скленичка (63). У петербуржцев отличились Мэт Робинсон (18), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36) и Андрей Кузьменко (59).

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Во вторник СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым, он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, за это время он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси» и «Флориду», в сентябре он подписал пробный контракт с «Торонто», однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач). В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

«Йокерит» одержал вторую победу подряд. Клуб из Хельсинки возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 19 матчах. СКА после 18 игр располагается на второй строчке таблицы с 26 очками в активе.

В следующем матче 17 октября СКА примет «Барыс». «Йокерит» 19 октября в гостях снова встретится с петербургским клубом.

Йокерит
5:4ОТ
1:1, 2:2, 1:1
СКА
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