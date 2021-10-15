«Барыс» прервал серию поражений и улучшил место в зоне плей-офф КХЛ

Основное время встречи в Мытищах завершилась со счетом 1:1.

«Барыс» вышел вперед на 22-й минуте, а шайбу забросил Никита Михайлис. Для казахстанца это восьмой гол в сезоне, а всего у него теперь 10 очков. Хоккеисты «Куньлуня» смогли отыграться на 59-й минуте благодаря шайбе Тайлера Вонга.

В овертайме команды выявить победителя не смогли, а в серии буллитов победной стала шайба Никиты Михайлиса.

«Барыс» прервал серию из двух поражение, набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 12-ю очками остался на 11-й строчке на Востоке. При этом Михайлис набирает очки пять матчей подряд (4+1).