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22:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прервал серию поражений и улучшил место в зоне плей-офф КХЛ

«Барыс» обыграл китайский «Куньлунь» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
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Основное время встречи в Мытищах завершилась со счетом 1:1.

«Барыс» вышел вперед на 22-й минуте, а шайбу забросил Никита Михайлис. Для казахстанца это восьмой гол в сезоне, а всего у него теперь 10 очков. Хоккеисты «Куньлуня» смогли отыграться на 59-й минуте благодаря шайбе Тайлера Вонга.

В овертайме команды выявить победителя не смогли, а в серии буллитов победной стала шайба Никиты Михайлиса.

«Барыс» прервал серию из двух поражение, набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 12-ю очками остался на 11-й строчке на Востоке. При этом Михайлис набирает очки пять матчей подряд (4+1).

Следующий матч «Барыс» сыграет 17 октября в Санкт-Петербурге против СКА. Начало матча в 20:30 по времени Нур-Султана.

Куньлунь
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0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Барыс
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