Спасение матча? Защитник «Барыса» закрыл своим телом ворота, а клуб вырвал победу в КХЛ

Голевой эпизод вошел в обзор матча. Голкипер столичного клуба Йони Ортио выкатился прерывать опасный момент (примерно с 3:25 на видео), а поддержавший атаку вторым Спенсер Фу не смог переправить шайбу в створ ворот.
Их прикрыл Альсинг. Если бы шайба пролетела мимо него, то место голкипера занял еще один игрок «Барыса» Мэтт Фрэттин. После матча Юрий Михайлис упустил этот эпизод, а столичный клуб вырвал победу в буллитной серии (2:1 Б).
Добавим, что после победы в гостях столичный клуб «Барыс» сыграет еще два матча на выезде — соперниками станут СКА (17 октября) и минское «Динамо» (19 октября).