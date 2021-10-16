Спасение матча? Защитник «Барыса» закрыл своим телом ворота, а клуб вырвал победу в КХЛ

Голевой эпизод вошел в обзор матча. Голкипер столичного клуба Йони Ортио выкатился прерывать опасный момент (примерно с 3:25 на видео), а поддержавший атаку вторым Спенсер Фу не смог переправить шайбу в створ ворот.

Их прикрыл Альсинг. Если бы шайба пролетела мимо него, то место голкипера занял еще один игрок «Барыса» Мэтт Фрэттин. После матча Юрий Михайлис упустил этот эпизод, а столичный клуб вырвал победу в буллитной серии (2:1 Б).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_32340219eeab1d9e6210ded1d4956ca5_hd/q809985/9c26338f3c0b3efe2e846a17dba42be0/4790046547?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.