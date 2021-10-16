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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Спасение матча? Защитник «Барыса» закрыл своим телом ворота, а клуб вырвал победу в КХЛ

Легионер «Барыса» Олле Альсинг сначала помог забить Никите Михайлису, а затем отразил бросок по воротам, который мог принести китайскому «Куньлуню» победу.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Голевой эпизод вошел в обзор матча. Голкипер столичного клуба Йони Ортио выкатился прерывать опасный момент (примерно с 3:25 на видео), а поддержавший атаку вторым Спенсер Фу не смог переправить шайбу в створ ворот.

Их прикрыл Альсинг. Если бы шайба пролетела мимо него, то место голкипера занял еще один игрок «Барыса» Мэтт Фрэттин. После матча Юрий Михайлис упустил этот эпизод, а столичный клуб вырвал победу в буллитной серии (2:1 Б).

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что после победы в гостях столичный клуб «Барыс» сыграет еще два матча на выезде — соперниками станут СКА (17 октября) и минское «Динамо» (19 октября).

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