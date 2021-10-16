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19:42 (мск), источник: Матч ТВ

«Авангард» в шестой раз подряд обыграл «Сибирь», «Витязь» продлил серию из поражений до 7 матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду был сильнее «Сибири».

Авангард
Витязь
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Матч ТВ

В составе хозяев дубли оформили Наиль Якупов и Иван Телегин, забросивший победную шайбу в конце третьего периода. У «Сибири» две шайбы — на счету Вячеслава Литовченко, голом также отметился Денис Голубев.

«Авангард» в шестой раз подряд оказался сильнее «Сибири» в очной встрече, также победа стала шестой на своем льду — в последний раз новосибирцы обыгрывали этого соперника в гостях в феврале 2018 года.

Также добавим, что победная серия «Авангарда» благодаря этому успеху продлилась до 4 встреч, «Сибирь» потерпела третье поражение кряду.

С 20 очками «Авангард» располагается на 6-м месте в Западной конференции, «Сибирь» набрала 13 очков и находится на 10-й строчке.

В другой встрече «Витязь», уступая рижскому «Динамо» со счетом 0:2 по ходу первого периода, сумел отыграться и перевести матч в овертайм, но там сильнее были рижане. Таким образом, «Витязь» не сумел прервать неудачную серию и потерпел 7-е поражение подряд.

Еще в одном матче игрового дня «Северсталь» справилась с «Нефтехимиком», поведя с разницей в три шайбы уже спустя 6 минут игры. Нападающий Йоонас Няттинен заработал 4 (2+2) очка результативности, Владислав Кодола отметился 3 (2+1) баллами.

Отметим, что гости уступали 1:5 после двух периодов и спасли матч, забросив четырежды в заключительном игровом отрезке. Однако в овертайме шайба Адама Лишки принесла победу хозяевам.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) Голы: Якупов, 21:30 (бол.), 31:18 (бол.). Телегин, 28:57, 54:49. — Литовченко, 4:51, 38:26. Голубев, 34:35.

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Оямяки, 18:33 (бол.). Кемиляйнен, 30:31. Аалтонен, 37:19. — Шинкарук, 2:47 (бол.), 61:40. Карьялайнен, 10:32 (бол.). Сотниекс, 39:53.

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:5 ОТ (3:0, 2:1, 0:4, 1:0) Голы: Кодола, 1:24, 27:28 (бол.). Няттинен, 3:27, 36:20 (бол.). Макеев, 6:13. Лишка, 62:05. — Хайруллин, 20:17, 57:42. Клок, 41:13 (бол.). Кнот, 53:26. Митякин, 57:12.

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