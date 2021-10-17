«Авангард» и «Ак Барс» проведут матч Континентальной хоккейной лиги в Дубае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский «Авангард» подписали меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города. 3 декабря в Дубае состоится матч «Авангард» — «Ак Барс».

«Рад, что в этом мы году сможем продолжить традицию проведения этих игр, — сказал Морозов. — Дубай в этом году примет этот матч. Тем самым мы хотим познакомить новую аудиторию с нашей прекрасной игрой, чтобы люди заинтересовались ей. Благодарны компании G-Drive, “Авангарду”, а также Министерству туризма и коммерции Дубая и спортивному совету города».

«Мы проделали большую работу, чтобы подписать этот меморандум, — отметил Крылов. — Благодарны КХЛ, что доверили нам такое непростое дело. Горды тем, что омский хоккей будет представлять Россию на “Экспо”.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19.

В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского «Слована», рижского «Динамо», московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе.

В декабре 2019 года казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» сыграли в Давосе.