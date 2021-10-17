В Дубае могут создать клуб для КХЛ

В воскресенье между КХЛ, омским «Авангардом», министерством туризма и коммерции Дубая, а также спортивным советом города был подписан меморандум о намерениях провести 3 декабря в ОАЭ встречу регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (Казань).

В Дубае с 1 октября по 31 марта проходит выставка «Экспо-2020», в рамках которой состоится хоккейный матч.

«Почему нет? У нас есть инфраструктура для этого. Я не вижу причин, почему мы не могли бы создать здесь полноценный клуб КХЛ», — сказал Хареб, отвечая на вопрос о возможном создании клуба КХЛ.

«Мы со своей стороны так далеко не заглядываем и сейчас сконцентрированы на организации предстоящего матча, — сказал председатель совета директоров “Авангарда”, член совета директоров КХЛ Александр Крылов. — Посмотрим интерес к этому событию в Дубае, после этого будем принимать такие решения».

Хареб добавил, что матч КХЛ и ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, запланированное на 4—5 декабря , станут фантастическим событием для всех жителей и гостей Дубая.