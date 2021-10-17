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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Дубае могут создать клуб для КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь спортивного совета Дубая (ОАЭ) Саид Хареб заявил, что не исключает создание в ближайшем будущем клуба КХЛ.

Ак Барс
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Источник: AP 2021

В воскресенье между КХЛ, омским «Авангардом», министерством туризма и коммерции Дубая, а также спортивным советом города был подписан меморандум о намерениях провести 3 декабря в ОАЭ встречу регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (Казань).

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В Дубае с 1 октября по 31 марта проходит выставка «Экспо-2020», в рамках которой состоится хоккейный матч.

«Почему нет? У нас есть инфраструктура для этого. Я не вижу причин, почему мы не могли бы создать здесь полноценный клуб КХЛ», — сказал Хареб, отвечая на вопрос о возможном создании клуба КХЛ.

«Мы со своей стороны так далеко не заглядываем и сейчас сконцентрированы на организации предстоящего матча, — сказал председатель совета директоров “Авангарда”, член совета директоров КХЛ Александр Крылов. — Посмотрим интерес к этому событию в Дубае, после этого будем принимать такие решения».

Хареб добавил, что матч КХЛ и ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, запланированное на 4—5 декабря, станут фантастическим событием для всех жителей и гостей Дубая.

«Дубай — это дом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других государств, где хоккей очень популярен. Эти шоу станут фантастическим событием и для них, и для поклонников ледовых видов спорта из Эмиратов. Спортивный совет всегда рад возможности проводить новые мероприятия для членов нашего многокультурного общества. Хоккей — один из самых популярных видов спорта с миллионами болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных действий и развлечений на льду в декабре этого года», — подчеркнул он.

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