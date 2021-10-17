В Дубае могут создать клуб для КХЛ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь спортивного совета Дубая (ОАЭ) Саид Хареб заявил, что не исключает создание в ближайшем будущем клуба КХЛ.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь спортивного совета Дубая (ОАЭ) Саид Хареб заявил, что не исключает создание в ближайшем будущем клуба КХЛ.
В воскресенье между КХЛ, омским «Авангардом», министерством туризма и коммерции Дубая, а также спортивным советом города был подписан меморандум о намерениях провести 3 декабря в ОАЭ встречу регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (Казань).
В Дубае с 1 октября по 31 марта проходит выставка «Экспо-2020», в рамках которой состоится хоккейный матч.
«Почему нет? У нас есть инфраструктура для этого. Я не вижу причин, почему мы не могли бы создать здесь полноценный клуб КХЛ», — сказал Хареб, отвечая на вопрос о возможном создании клуба КХЛ.
«Мы со своей стороны так далеко не заглядываем и сейчас сконцентрированы на организации предстоящего матча, — сказал председатель совета директоров “Авангарда”, член совета директоров КХЛ Александр Крылов. — Посмотрим интерес к этому событию в Дубае, после этого будем принимать такие решения».
Хареб добавил, что матч КХЛ и ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, запланированное на
«Дубай — это дом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других государств, где хоккей очень популярен. Эти шоу станут фантастическим событием и для них, и для поклонников ледовых видов спорта из Эмиратов. Спортивный совет всегда рад возможности проводить новые мероприятия для членов нашего многокультурного общества. Хоккей — один из самых популярных видов спорта с миллионами болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных действий и развлечений на льду в декабре этого года», — подчеркнул он.