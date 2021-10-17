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19:59 (мск), источник: Sport24

СКА подписал контракт с Лехтоненом

СКА заключил соглашение с защитником Микко Лехтоненом. Договор рассчитан до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Лехтонен перешел в СКА в результате обмена с «Йокеритом», который получил права на защитника Бреннана Менелла.

В сезоне-2019/20 Лехтонен стал самым результативным защитником КХЛ, а также лучшим снайпером и ассистентом лиги среди игроков обороны. По ходу сезона-2020/21 хоккеист расторг контракт с «Йокеритом» и уехал за океан, где играл за «Торонто» и «Коламбус».

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В 2019 году Лехтонен вместе со сборной Финляндии завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира. Всего провел 52 матча за финскую национальную команду и отметился 27 (8+19) очками.

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