«Барыс» подпишет еще одного легионера, или что изменилось с отказом от провального канадца в КХЛ

Канадца Кристиана Томаса приглашали на вспомогательную роль, чтобы усилить дуэт Коди Куника с Мэттом Фрэттином, но трио сначала разбили из-за невысокой продуктивности, а оставили только двух последних. Но на этом проблемы не закончились.

Неплохо вписался в состав защитник Джо Морроу, но сейчас канадский легионер травмирован. Еще один надежный игрок в обороне совсем не помешает. Не обязательно, что им станет легионер, но усиление необходимо. Во всяком случае для расширения ротации. Ставка на Романа Савченко не сработала.

В атаке нужны распасовщик, снайпер и силовой форвард. Вряд ли будут приглашены сразу три игрока, но одного исполнителя, который способен забрать все эти роли, найти должны.

Результативного центрального нападающего обновленному «Барысу» точно не хватает. Кертис Волк набрал 18 (5+13), но он выиграл только 40 процентов вбрасываний.

Возможно, что пригласят флангового нападающего. Только Никита Михайлис (9+11) стартовал сильно, его ближайший преследователь, а им является Якоб Лилья (4+4), отстает в два с половиной раза. Таким образом, есть три позиции, которые нужно закрыть одним или максимум двумя подписаниями.