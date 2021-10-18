«Спартак» обыграл ЦСКА, прервав серию из семи поражений в личных встречах в КХЛ

В составе «Спартака» шайбы забросили Максим Цыплаков (14-я минута), Иван Дроздов (45), Эмиль Петтерссон (60) и Сергей Широков (64). У армейцев отличились Антон Слепышев (48), Сергей Плотников (51) и Александр Попов (54). Армейцы до 48-й минуты проигрывали со счетом 0:2, но забросили три шайбы подряд, однако спартаковцы ушли от поражения в основное время за 18 секунд до конца.

Эта победа стала для «Спартака» первой в личных встречах с ЦСКА с 10 ноября 2020 года (3:2 ОТ), с тех пор красно-белые потерпели семь поражений подряд. В текущем сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате, оба раза армейцы были сильнее — 5:3 (16 сентября) и 1:0 (11 октября).

«Спартак» после 19 матчей имеет в активе 20 очков и идет восьмым в таблице Западной конференции, армейцы с 25 очками в 20 играх располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче ЦСКА примет уфимский «Салават Юлаев» 21 октября, «Спартак» в этот же день в Подольске сыграет с местным «Витязем».