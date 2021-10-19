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19 октября, источник: Vesti.kz

Две пропущенные шайбы за минуту и хет-трик Лильи. «Барыс» проиграл лидеру «Запада»

ХК «Барыс» потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в столице Беларуси и завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. При этом казахстанский клуб несколько раз вел в счете.

Якоб Лилья вывел «Барыс» вперед уже на 45-й секунде матча. И спустя семь минут он оформил дубль, отличившись в большинстве. Однако комфортное преимущество в две шайбы казахстанский клуб утратил еще до конца первого периода. Сначала на 11-й минуте численное преимущество «Динамо» после удаления Эрика Мартинссона реализовал Артем Демков. А буквально за секунду до перерыва Маттиас Теденбю сравнял.

На 28-й минуте «Барыс» снова вышел вперед. На этот раз большинство реализовал капитан Даррен Диц. На 36-й Теденбю снова сравнял. И буквально тут же Диц оформил дубль и на второй перерыв команды ушли при счете 4:3 в пользу гостей.

Провальным же стал третий период, в котором «Барыс» пропустил три гола подряд. На 46-й минуте Илья Усов сделал 4:4. А на 52-й хозяева забили сразу две шайбы — сначала большинство реализовал Марио Кемпе, а затем отличился Тайлер Граовак. «Барыс» не стал сдаваться и сократил разрыв до минимума. Лилья буквально тут же после двух пропущенных шайб оформил в ворота «Динамо» хет-трик. Но до конца матча сравнять и перевести игру в овертайм казахстанская команда не смогла.

«Барыс» остался на седьмом месте Восточной конференции КХЛ, а «Динамо» поднялось на вторую строчку на «Западе».

Следующий матч казахстанский клуб проведет в пятницу, 22 октября, на своей арене против ярославского «Локомотива».

Динамо Мн
6:5
2:2, 1:2, 3:1
Барыс
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