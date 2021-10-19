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22:10 (мск), источник: ТАСС

СКА победил «Йокерит» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции в КХЛ

ТАСС, 19 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:0 обыграл хельсинкский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 150 зрителей.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (51-я минута) и Йонас Кемппайнен (59).

Команды встречались в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата во второй раз, 15 октября победу одержали хоккеисты из Хельсинки (5:4 в овертайме).

Подопечные Валерия Брагина прервали двухматчевую серию поражений и обошли «Йокерит» в турнирной таблице Западной конференции, располагаясь на первой строчке с 29 очками в активе. Команда из Хельсинки, которая прервала серию из двух побед, набрала 28 очков и идет третьей.

В следующем матче петербургский клуб примет пекинский «Куньлунь Ред Стар» 21 октября, «Йокерит» в этот же день дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

СКА
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Йокерит
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