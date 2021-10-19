СКА победил «Йокерит» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции в КХЛ

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (51-я минута) и Йонас Кемппайнен (59).

Команды встречались в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата во второй раз, 15 октября победу одержали хоккеисты из Хельсинки (5:4 в овертайме).

Подопечные Валерия Брагина прервали двухматчевую серию поражений и обошли «Йокерит» в турнирной таблице Западной конференции, располагаясь на первой строчке с 29 очками в активе. Команда из Хельсинки, которая прервала серию из двух побед, набрала 28 очков и идет третьей.