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10:24 (мск), источник: Прессбол

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Яном Шостаком

В расположение минского «Динамо» вновь прибыл 17-летний вратарь Ян Шостак.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» в этом сезоне провел пять матчей за «Динамо-Молодечно» в экстралиге.

В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом высшей лиги в составе «Минских зубров», также играл за «Динамо-Молодечно».

Минское «Динамо» подписало с Шостаком пробный контракт, — сообщает официальный сайт «зубров».

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