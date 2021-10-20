Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Яном Шостаком
В расположение минского «Динамо» вновь прибыл 17-летний вратарь Ян Шостак.
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
В расположение минского «Динамо» вновь прибыл 17-летний вратарь Ян Шостак.
Воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» в этом сезоне провел пять матчей за «Динамо-Молодечно» в экстралиге.
В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом высшей лиги в составе «Минских зубров», также играл за «Динамо-Молодечно».
Минское «Динамо» подписало с Шостаком пробный контракт, — сообщает официальный сайт «зубров».