«Барыс» начал «сливать» легионеров, или почему форвард за 35 миллионов оформил первый хет-трик в КХЛ

Некоторые моменты зрелищного противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

В Минске столичный клуб, претендующий на топ-8 «Востока», играл против одного из лидеров Западной конференции. В заявке казахстанской команды не нашлось места для двух оставшихся легионеров из Канады — Куника с Фрэттином. Хоккеисты матч пропускали по медицинским предписаниям, но ушедший ранее Кристиан Томас тоже потерял место в составе с похожей рекомендацией, а затем — стороны расторгли соглашения.

В отсутствии ключевых исполнителей, которые только в последних играх начали работать на результативность, выстрелил лучший снайпер «Барыса» прошлого сезона — Якоб Лилья. Форвард забил в Минске сразу три гола, оформив первый хет-трик в КХЛ, а общее количество его голов достигло семи. Сезоном ранее шведский нападающий отправил в ворота соперников 21 шайбу, а его годовая заработная плата составляет 35 миллионов рублей. Возможно, Лилья повторит свой результат, если к нему вернется его уверенность.

Еще два гола в матче с «Динамо» забил лидер КХЛ по стоимости контракта — 100-миллионый Даррен Диц. Капитан столичной команды всегда активен у чужих ворот, а семь из восьми своих голов он забил в большинстве. Защитник набрал 15 (8+7) очков, и уступает только Никите Михайлису (9+13) с Кертисом Волком (5+15). Для сравнения — Куник отметился шестью (1+5) очками, а Фрэттин — только четырьмя (3+1). Есть повод, чтобы расстаться с канадскими исполнителями и заменить их на других.

Напомним, после очередной выездной серии «Барыс» в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским «Локомотивом» (22 октября) и «Северсталью» из Череповца (24 октября).