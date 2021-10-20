Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Анахайм
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Виннипег
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Сан-Хосе
05
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Даллас
Б
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Флорида
14
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
17Повезло: Россия обыграла Словакию
10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» начал «сливать» легионеров, или почему форвард за 35 миллионов оформил первый хет-трик в КХЛ

Канадские лидеры «Барыса» Коди Куник с Мэттом Фрэттином пропустили матч с минским «Динамо», а казахстанский клуб выдал один из самых результативных матчей в регулярном сезоне Континентальной хоккейной.

Барыс
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Некоторые моменты зрелищного противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

В Минске столичный клуб, претендующий на топ-8 «Востока», играл против одного из лидеров Западной конференции. В заявке казахстанской команды не нашлось места для двух оставшихся легионеров из Канады — Куника с Фрэттином. Хоккеисты матч пропускали по медицинским предписаниям, но ушедший ранее Кристиан Томас тоже потерял место в составе с похожей рекомендацией, а затем — стороны расторгли соглашения.

В отсутствии ключевых исполнителей, которые только в последних играх начали работать на результативность, выстрелил лучший снайпер «Барыса» прошлого сезона — Якоб Лилья. Форвард забил в Минске сразу три гола, оформив первый хет-трик в КХЛ, а общее количество его голов достигло семи. Сезоном ранее шведский нападающий отправил в ворота соперников 21 шайбу, а его годовая заработная плата составляет 35 миллионов рублей. Возможно, Лилья повторит свой результат, если к нему вернется его уверенность.

Еще два гола в матче с «Динамо» забил лидер КХЛ по стоимости контракта — 100-миллионый Даррен Диц. Капитан столичной команды всегда активен у чужих ворот, а семь из восьми своих голов он забил в большинстве. Защитник набрал 15 (8+7) очков, и уступает только Никите Михайлису (9+13) с Кертисом Волком (5+15). Для сравнения — Куник отметился шестью (1+5) очками, а Фрэттин — только четырьмя (3+1). Есть повод, чтобы расстаться с канадскими исполнителями и заменить их на других.

Напомним, после очередной выездной серии «Барыс» в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским «Локомотивом» (22 октября) и «Северсталью» из Череповца (24 октября).

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо Мн
6:5
2:2, 1:2, 3:1
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» примет «Ювентус» в Санкт-Петербурге
Овечкин отметился голом в юбилейном 1200-м матче в НХЛ (видео)
Поражение «Спартака», победа «Локомотива»: на что ставить в ЛЕ
Капризов сделал хет-трик из голевых передач в матче НХЛ
Черчесов ответил на обвинения в продаже мест в сборной
Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»
Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь