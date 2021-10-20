Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Анахайм
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Виннипег
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Сан-Хосе
05
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Даллас
Б
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Флорида
14
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
17Повезло: Россия обыграла Словакию
11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна зарплата третьего бомбардира КХЛ

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса составляет 25 миллионов рублей в год.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент 26-летний казахстанский хоккеист находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, набрав 22 (9+13) очка в 20 матчах.

Никита Михайлис — сын известного хоккеиста и тренера Юрия Михайлиса.

22 октября «Барыс» в Нур-Султане сыграет против «Локомотива» в матче регулярки КХЛ.

 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
«Зенит» примет «Ювентус» в Санкт-Петербурге
Овечкин отметился голом в юбилейном 1200-м матче в НХЛ (видео)
Поражение «Спартака», победа «Локомотива»: на что ставить в ЛЕ
Капризов сделал хет-трик из голевых передач в матче НХЛ
Черчесов ответил на обвинения в продаже мест в сборной
Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»
Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь