Стала известна зарплата третьего бомбардира КХЛ
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса составляет 25 миллионов рублей в год.
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса составляет 25 миллионов рублей в год.
На данный момент 26-летний казахстанский хоккеист находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, набрав 22 (9+13) очка в 20 матчах.
Никита Михайлис — сын известного хоккеиста и тренера Юрия Михайлиса.
22 октября «Барыс» в Нур-Султане сыграет против «Локомотива» в матче регулярки КХЛ.