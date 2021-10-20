«Локомотив» подписал контракт с Анисимовым до конца сезона

Анисимов — воспитанник «Локомотива». Он уже играл за команду с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/13.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не стал предлагать контракт Анисимову. 33-летний россиянин находился в команде НХЛ на просмотре.

В 19 играх сезона-2020/21 Анисимов набрал 9 (2+7) баллов в составе «Оттавы».

Всего в НХЛ на его счету 771 матч и 376 (180+196) очков. В 43 матчах Кубка Стэнли добавил еще 17 (8+9) баллов.