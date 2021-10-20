Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Анахайм
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Виннипег
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Сан-Хосе
05
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Даллас
Б
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Флорида
14
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
17Повезло: Россия обыграла Словакию
11:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» подписал контракт с Анисимовым до конца сезона

«Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом Артемом Анисимовым до конца сезона.

ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Анисимов — воспитанник «Локомотива». Он уже играл за команду с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/13.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не стал предлагать контракт Анисимову. 33-летний россиянин находился в команде НХЛ на просмотре.

В 19 играх сезона-2020/21 Анисимов набрал 9 (2+7) баллов в составе «Оттавы».

Всего в НХЛ на его счету 771 матч и 376 (180+196) очков. В 43 матчах Кубка Стэнли добавил еще 17 (8+9) баллов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
«Зенит» примет «Ювентус» в Санкт-Петербурге
Овечкин отметился голом в юбилейном 1200-м матче в НХЛ (видео)
Поражение «Спартака», победа «Локомотива»: на что ставить в ЛЕ
Капризов сделал хет-трик из голевых передач в матче НХЛ
Черчесов ответил на обвинения в продаже мест в сборной
Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»
Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь