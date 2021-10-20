«Авангард» всухую обыграл «Торпедо», одержав шестую победу подряд
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо».
Торпедо
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо».
Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 31-й минуте Арсений Грицюк вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владимир Жарков и Александр Дергачёв. Шат-аут оформил Шимон Грубец. Он отразил все 29 бросков.
«Авангард» одержал шестую победу подряд. «Торпедо» прервало трёхматчевую успешную серию.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 22 октября в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Торпедо» 24 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».