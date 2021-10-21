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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Динамо РКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт клуба. Как отмечается, имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.

«В первую очередь у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в дальнейшем», — говорится в сообщении.

51-летний Зубов возглавлял команду с апреля 2021 года. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Кулибаба.

Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

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