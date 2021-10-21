Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо»
Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул клуб по семейным обстоятельствам.
Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул клуб по семейным обстоятельствам.
Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт клуба. Как отмечается, имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.
«В первую очередь у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в дальнейшем», — говорится в сообщении.
51-летний Зубов возглавлял команду с апреля 2021 года. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Кулибаба.
Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции.