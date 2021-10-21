«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби
В первом в сезоне-2021/22 дальневосточном дерби «Адмирал» в Хабаровске одержал победу над «Амуром».
В первом в сезоне-2021/22 дальневосточном дерби «Адмирал» в Хабаровске одержал победу над «Амуром».
Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Владивостока.
«Адмирал» открыл счет в первом периоде, когда оказался в большинстве: точным броском отметился Войцех Мозик. Вторую шайбу гости забросили в конце второго периода: отличился Либор Шулак. «Амур» отыграл одну шайбу в начале заключительной 20-минутки благодаря голу Радана Ленча.
«Адмирал» благодаря этой победе с 15 очками поднялся на 10-е место в таблице Восточной конференции. «Амур», имеющий на одно очко больше, занимает девятую строчку.
«Амур» следующий матч проведет 24 октября дома против минского «Динамо», а «Адмирал» в тот же день примет на своем льду ЦСКА.