«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

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Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Владивостока.

«Адмирал» открыл счет в первом периоде, когда оказался в большинстве: точным броском отметился Войцех Мозик. Вторую шайбу гости забросили в конце второго периода: отличился Либор Шулак. «Амур» отыграл одну шайбу в начале заключительной 20-минутки благодаря голу Радана Ленча.

«Адмирал» благодаря этой победе с 15 очками поднялся на 10-е место в таблице Восточной конференции. «Амур», имеющий на одно очко больше, занимает девятую строчку.