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17:54 (мск), источник: Sport24

«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

В первом в сезоне-2021/22 дальневосточном дерби «Адмирал» в Хабаровске одержал победу над «Амуром».

Амур
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Источник: Официальный сайт ХК "Амур"
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Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Владивостока.

«Адмирал» открыл счет в первом периоде, когда оказался в большинстве: точным броском отметился Войцех Мозик. Вторую шайбу гости забросили в конце второго периода: отличился Либор Шулак. «Амур» отыграл одну шайбу в начале заключительной 20-минутки благодаря голу Радана Ленча.

«Адмирал» благодаря этой победе с 15 очками поднялся на 10-е место в таблице Восточной конференции. «Амур», имеющий на одно очко больше, занимает девятую строчку.

«Амур» следующий матч проведет 24 октября дома против минского «Динамо», а «Адмирал» в тот же день примет на своем льду ЦСКА.

Амур
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Адмирал
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