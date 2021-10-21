КХЛ сообщила, что власти Москвы и Московской области допустили проведение матчей

Читайте также В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проведение матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве и Московской области допускается при согласовании с Роспотребнадзором. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.