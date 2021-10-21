Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Куньлунь
40
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Динамо М
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Металлург
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
17:16 (мск), источник: ТАСС

КХЛ сообщила, что власти Москвы и Московской области допустили проведение матчей

Ранее Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проведение матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве и Московской области допускается при согласовании с Роспотребнадзором. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.

«Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), ЖХЛ (Женской хоккейной лиги)», — говорится в сообщении КХЛ.

 Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь