КХЛ сообщила, что власти Москвы и Московской области допустили проведение матчей
Ранее Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.
Ранее Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проведение матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве и Московской области допускается при согласовании с Роспотребнадзором. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.
«Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), ЖХЛ (Женской хоккейной лиги)», — говорится в сообщении КХЛ.