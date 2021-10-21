«Металлург» победил «Йокерит» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

В составе победителей шайбы забросили Артем Замченок (40-я минута), Максим Карпов (41), Филипп Майе (43), Брендэн Лайпсик (47) и Линус Хульмстрём (62). У проигравших отличились Никлас Фриман (19), Филип Хольм (27), Петтери Линдбом (36) и Тему Турунен (50).

Карпов набрал 250-е очко в КХЛ, в лиге он также выступал за челябинский «Трактор», московское «Динамо», петербургский СКА, этот матч стал для него 546-м в КХЛ.