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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» победил «Йокерит» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» на выезде в овертайме обыграл хельсинкский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 142 зрителей и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Артем Замченок (40-я минута), Максим Карпов (41), Филипп Майе (43), Брендэн Лайпсик (47) и Линус Хульмстрём (62). У проигравших отличились Никлас Фриман (19), Филип Хольм (27), Петтери Линдбом (36) и Тему Турунен (50).

Карпов набрал 250-е очко в КХЛ, в лиге он также выступал за челябинский «Трактор», московское «Динамо», петербургский СКА, этот матч стал для него 546-м в КХЛ.

Магнитогорский клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 20 играх 36 очков, команда из Финляндии занимает второе место на Западе, имея в активе 29 очков в 21 матче. В следующей игре «Металлург» 23 октября на выезде сыграет с «Сочи», «Йокерит» днем позднее примет рижское «Динамо».

Йокерит
4:5ОТ
1:0, 2:1, 1:3
Металлург
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