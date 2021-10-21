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22:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 21 октября. Московский «Спартак» на выезде обыграл подольский «Витязь» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 500 зрителей в Подольске.

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Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых шайбы забросили Тим Хеед (31-я минута), Эмиль Петтерссон (33), Андрей Локтионов (34), Джейкоб Виртанен (57) и Сергей Широков (60). У проигравших отличились Иван Зинченко (37) и Нико Оямяки (41).

«Спартак» в шестой раз подряд на выезде обыграл «Витязь» в КХЛ, в последний раз подольский клуб на своей арене праздновал победу над столичной командой 3 октября 2017 года, тот матч завершился со счетом 5:3. Также «Спартак» во второй раз в текущем сезоне одолел «Витязь».

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 20 матчах 22 очка, «Витязь» потерпел восьмое поражение в последних девяти встречах и идет на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 16 очков после 20 игр. В следующем матче московский клуб 24 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с московским «Динамо».

Витязь
2:5
0:0, 1:3, 1:2
Спартак
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