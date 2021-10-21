«Спартак» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

В составе красно-белых шайбы забросили Тим Хеед (31-я минута), Эмиль Петтерссон (33), Андрей Локтионов (34), Джейкоб Виртанен (57) и Сергей Широков (60). У проигравших отличились Иван Зинченко (37) и Нико Оямяки (41).

«Спартак» в шестой раз подряд на выезде обыграл «Витязь» в КХЛ, в последний раз подольский клуб на своей арене праздновал победу над столичной командой 3 октября 2017 года, тот матч завершился со счетом 5:3. Также «Спартак» во второй раз в текущем сезоне одолел «Витязь».