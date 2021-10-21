«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 600-й матч в КХЛ. Он выступал за армейцев с 2014 по 2018 год и вернулся в ЦСКА в 2019 году. В сезоне-2018/19 Киселевич выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». В составе сборной России защитник стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 21 матче. «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и идет третьим в таблице Восточной конференции с 32 очками в 21 игре.

В следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом» 24 октября. «Салават Юлаев» в этот же день дома встретится с ярославским «Локомотивом».