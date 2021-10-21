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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене».

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 600-й матч в КХЛ. Он выступал за армейцев с 2014 по 2018 год и вернулся в ЦСКА в 2019 году. В сезоне-2018/19 Киселевич выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». В составе сборной России защитник стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 21 матче. «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и идет третьим в таблице Восточной конференции с 32 очками в 21 игре.

В следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом» 24 октября. «Салават Юлаев» в этот же день дома встретится с ярославским «Локомотивом».

В другом матче, прошедшем в четверг, санкт-петербургский СКА дома крупно обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» (7:0). Первую шайбу после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил нападающий СКА Никита Гусев.

ЦСКА
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Салават Юлаев
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