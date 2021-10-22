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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Сибири» в матче чемпионата КХЛ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали выездную серию, уступив «Сибири» в матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта были вынуждены признать превосходство соперников — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчане ярко начали встречу, и на шестой минуте матча повели в счете. Ворота новосибирцев поразил Мальте Стремвалль с передачи Лукаса Бенгтссона. Шайба попала в руку Марио Кемпе, и поначалу судьи не засчитали гол. Однако видеопросмотр показал, что динамовцы действовали по правилам. На этом «зубры» не остановились, и на девятой минуте матча Роман Горбунов совершил сольный проход и второй раз огорчил Харри Сятери точным броском в ближний верхний угол ворот.

После двух пропущенных шайб хоккеисты «Сибири» начали настойчиво искать пути к воротам «зубров». Минчане отвечали контратаками. В одной из них едва не отличился Владимир Алистров. Этот момент не остудил пыл сибиряков, которые не только сравняли счет, но и ближе к концу стартового отрезка матча вышли вперед.

На 12-й минуте минчане пропустили дважды с разницей менее чем в 20 секунд: голы забили Никита Коротков и Александр Шаров. Хозяева продолжили осаду ворот минчан. Когда до сигнала на перерыв оставалось меньше минуты, Никита Сетдиков, которому ассистировали Алексей Кручинин и Ник Шор, вывел «Сибирь» вперед.

В начале второго периода команды демонстрировали динамичный хоккей. На 22-й минуте Роман Горбунов оказался один перед воротами хозяев, но Харри Сятери перехитрить не смог. «Сибирь» ответила перспективными атаками, но вратарь минчан Сергей Большаков совершил несколько сейвов. В одном из эпизодов он шлемом отразил бросок Никиты Короткова.

Во второй половине периода минчане провели несколько активных минут, но их попытки позиционных атак успеха не имели. Да и бросков по чужим воротам «зубры» нанесли маловато, стремясь разыгрывать шайбу до верного. В конце второго периода случилась небольшая потасовка, но обошлось без удалений.

В третьем периоде динамовцы пытались взять шайбу под свой контроль, хоккеисты «Сибири» им в этом старались помешать, в том числе и ценой удалений. Сначала Алексей Кручинин отправился на скамейку штрафников за симуляцию, а затем Александр Шаров — за задержку соперника. Оба раза минчане использовать преимущество не смогли.

Выполняя указания своего тренерского штаба, игроки «Сибири» использовали прессинг и затрудняли «зубрам», владевшим шайбой, вход в свою зону на синей линии. На 52-й минуте матча Александр Шаров мог забрасывать, но защитники «Динамо» сняли шайбу с клюшки у игрока «снеговиков». Минчане ответили опасным выпадом, но голкипер соперников встал на пути у Кирилла Воронина.

Стремясь уйти от поражения, Крэйг Вудкрофт взял 30-секундный тайм-аут, сменил вратаря на шестого полевого игрока. Моменты у минчан, для того чтобы уйти от поражения, были, но до финальной сирены счет не изменился. Таким образом, минская команда прервала свою серию матчей с набранными очками на отметке 11 поединков.

Следующую игру команда Крэйга Вудкрофта проведет в Хабаровске с местным «Амуром» 24 октября (начало матча в 10.00 по минскому времени). Затем белорусских хоккеистов ждет матч во Владивостоке против «Адмирала». Он стартует 26 октября в 12.30 по минскому времени.

Сибирь
3:2
3:2, 0:0, 0:0
Динамо Мн
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