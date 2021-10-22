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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» остался без очков во втором матче подряд в КХЛ

«Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых шайбы забросили Артем Анисимов, Максим Шалунов, Денис Алексеев и Павел Кудрявцев. У «Барыса» единственную шайбу забросил Якоб Лилья. А Никита Михайлис в этом голе продлил свою результативную серию до восьми матчей, теперь у него 5+5.

«Барыс» проиграл второй матч подряд в основное время и с 18-ю очками остался на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Локомотив», занимающий шестое место на Западе, набрал 24 балла.

24 октября «Барыс» примет в Нур-Султане череповецкую «Северсталь». Начало матча в 17:00 по местному времени.

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