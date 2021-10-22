«Барыс» остался без очков во втором матче подряд в КХЛ

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых шайбы забросили Артем Анисимов, Максим Шалунов, Денис Алексеев и Павел Кудрявцев. У «Барыса» единственную шайбу забросил Якоб Лилья. А Никита Михайлис в этом голе продлил свою результативную серию до восьми матчей, теперь у него 5+5.