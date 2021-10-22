Тренеры «Барыса» и «Локомотива» разобрали игру в Нур-Султане

— Первые два периода не было командных действий, больше сводились на индивидуальные действия. В третьем периоде стали больше открываться друг под друга, больше передач стало. Но в конце опять нас подвели удаления. По самоотдаче парни молодцы, старались, — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».

— В первом периоде вы выходили на матч со Старченко в первом звене, потом туда вернулся Лилья.

— На протяжение нескольких игр до этой у Романа Старченко и Якоба Лильи были проблемы с голами. Наверное, стоило что-то поменять, чтобы они почувствовали, что они могут забивать. А они умеют забивать. В игре со СКА Роман забил, и вы видели, как он радовался. В игре против минского «Динамо» ему тяжело было играть, но парень вышел и отрабатывал. Сегодня мне показалось, что не идет у первой тройки коллективная игра против габаритного соперника. Сами видели, что мы натыкались как на стену. Вернули Лилью.

В свою очередь, главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сказал следующее:

— Хорошо играли. В конце второго периода за счет удалений инициативу отдали. Поэтому третий период прошел в обоюдоострых атаках. Спецбригады у нас сегодня решили все.

— Как вы оцениваете игру Антона Сагадеева?

— Трудно сказать, потому что он сыграл всего второй матч после тяжелой травмы. Естественно, мы поможем войти ему в игру.

— Первый матч Артема Анисимова, и первый гол, как прокомментируете его игру?