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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Тренеры «Барыса» и «Локомотива» разобрали игру в Нур-Султане

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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— Первые два периода не было командных действий, больше сводились на индивидуальные действия. В третьем периоде стали больше открываться друг под друга, больше передач стало. Но в конце опять нас подвели удаления. По самоотдаче парни молодцы, старались, — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».

— В первом периоде вы выходили на матч со Старченко в первом звене, потом туда вернулся Лилья.

— На протяжение нескольких игр до этой у Романа Старченко и Якоба Лильи были проблемы с голами. Наверное, стоило что-то поменять, чтобы они почувствовали, что они могут забивать. А они умеют забивать. В игре со СКА Роман забил, и вы видели, как он радовался. В игре против минского «Динамо» ему тяжело было играть, но парень вышел и отрабатывал. Сегодня мне показалось, что не идет у первой тройки коллективная игра против габаритного соперника. Сами видели, что мы натыкались как на стену. Вернули Лилью.

В свою очередь, главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сказал следующее:

— Хорошо играли. В конце второго периода за счет удалений инициативу отдали. Поэтому третий период прошел в обоюдоострых атаках. Спецбригады у нас сегодня решили все.

— Как вы оцениваете игру Антона Сагадеева?

— Трудно сказать, потому что он сыграл всего второй матч после тяжелой травмы. Естественно, мы поможем войти ему в игру.

— Первый матч Артема Анисимова, и первый гол, как прокомментируете его игру?

— Артем — взрослый, состоявшийся хоккеист и то, что он забил гол, это его бонус. Нам всегда нужны такие опытные игроки.

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