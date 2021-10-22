«Ак Барс» прервал победную серию «Авангарда» в КХЛ
КАЗАНЬ, 22 октября. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
КАЗАНЬ, 22 октября. Казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40). У «Авангарда» отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).
500-й матч за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах КХЛ провел нападающий Артем Лукоянов, выступающий за казанский клуб с 2011 года. В составе «Ак Барса» Лукоянов стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.
«Авангард» прервал победную серию. До этого матча подопечные Боба Хартли выиграли в шести играх кряду.
«Ак Барс» остался на четвертом месте в таблице Восточной конференции, в 22 играх команда набрала 30 очков. «Авангард» сохранил шестую позицию на Востоке, в активе команды 24 очка в 20 матчах. В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста» 26 октября. «Авангард» днем ранее дома встретится с санкт-петербургским СКА.
В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла минское «Динамо» (3:2), ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над «Барысом» из Нур-Султана, челябинский «Трактор» дома переиграл «Автомобилист» (4:3, по буллитам).