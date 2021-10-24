«Амур» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв минское «Динамо»

На 13-й минуте Руслан Педан открыл счёт в матче после передач Михала Йордана и Владимира Бутузова, на 23-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев, забив после ассиста Дмитрия Знахаренко, а на 54-й в большинстве Иван Николишин забросил третью шайбу хабаровчан, отличившись с передачи Данила Файзуллина.