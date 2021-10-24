«Сибирь» победила «Трактор» в матче КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла на своем льду челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Новосибирская «Сибирь» обыграла на своем льду челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Новосибирске в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.
У победителей отличились Ник Шор (39-я минута) и Александр Шаров (50) с передачи Юрки Йокипакки, набравшего свое 100-е очко в КХЛ.
Вратарь «Сибири» Харри Сятери провел свой третий «сухой» матч в сезоне, отразив 29 бросков соперника.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд после серии из четырех поражений, «Трактор» проиграл шестой матч в этом сезоне.