«Сибирь» победила «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

У победителей отличились Ник Шор (39-я минута) и Александр Шаров (50) с передачи Юрки Йокипакки, набравшего свое 100-е очко в КХЛ.

Вратарь «Сибири» Харри Сятери провел свой третий «сухой» матч в сезоне, отразив 29 бросков соперника.