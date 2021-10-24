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16:56 (мск), источник: Матч ТВ

«Северсталь» победила «Барыс» и выиграла четвертый матч кряду в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встречался с «Северсталью».

Барыс
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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс"

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу череповецкого клуба.

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Счет в конце первого периода открыл словацкий нападающий гостей Адам Лишка. Его почин в середине второй двадцатиминутки поддержал швед Якоб Стенквист. Форвард «Барыса» Аркадий Шестаков в начале третьего периода одну шайбу отыграл, однако спустя семь минут Игорь Гераськин восстановил преимущество череповецкого клуба в две шайбы. В концовке встречи эстонец Роберт Рооба и белорус Владислав Кодола укрепили отрыв гостей.

26 октября «Барыс» в гостях сыграет с «Сибирью», «Северсталь» в тот же день на выезде проведет поединок с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» победила в четвертом матче в КХЛ подряд, «Барыс» уступил в третьем поединке кряду.

Оба клуба идут седьмыми в своих конференциях: «Барыс» — в Восточной, «Северсталь» — в Западной. После 22 игр у казахстанского клуба 18 очков, у череповчан после 21 матча 24 очка.

Барыс
1:5
0:1, 0:1, 1:3
Северсталь
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