«Северсталь» победила «Барыс» и выиграла четвертый матч кряду в КХЛ

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу череповецкого клуба.

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Счет в конце первого периода открыл словацкий нападающий гостей Адам Лишка. Его почин в середине второй двадцатиминутки поддержал швед Якоб Стенквист. Форвард «Барыса» Аркадий Шестаков в начале третьего периода одну шайбу отыграл, однако спустя семь минут Игорь Гераськин восстановил преимущество череповецкого клуба в две шайбы. В концовке встречи эстонец Роберт Рооба и белорус Владислав Кодола укрепили отрыв гостей.

26 октября «Барыс» в гостях сыграет с «Сибирью», «Северсталь» в тот же день на выезде проведет поединок с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» победила в четвертом матче в КХЛ подряд, «Барыс» уступил в третьем поединке кряду.