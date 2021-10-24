«Салават» отыгрался с 1:3 за 2:26 в конце 3-го периода и победил «Локомотив» по буллитам
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
К 56-й минуте игры команда тренера Томи Лямся уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.
«Салават» сравнял счет благодаря голу Сергея Шмелева на 56:32 и шайбе Теему Хартикайнена на 58:58.
Победный буллит забросил Сакари Маннинен.