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18:06 (мск), источник: Sports.Ru

«Салават» отыгрался с 1:3 за 2:26 в конце 3-го периода и победил «Локомотив» по буллитам

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

К 56-й минуте игры команда тренера Томи Лямся уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.

«Салават» сравнял счет благодаря голу Сергея Шмелева на 56:32 и шайбе Теему Хартикайнена на 58:58.

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Победный буллит забросил Сакари Маннинен.

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