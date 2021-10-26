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15:36 (мск), источник: Sport24

Минское «Динамо» одержало 11-ю победу в сезоне, переиграв на выезде «Адмирал»

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» на своем льду уступил минскому «Динамо» (2:3).

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Источник: РИА "Новости"

У минчан дублем отметился Владимир Алистров (7-я и 43-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Еременко (29). В составе хозяев точными бросками отметились Артем Манукян (11) Динар Хамидуллин (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» после 22 игр набрал 15 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 30 очками в 22 матчах поднялось на 3-ю строчку Запада.

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2:1, 0:1, 0:1
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