Минское «Динамо» одержало 11-ю победу в сезоне, переиграв на выезде «Адмирал»
Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» на своем льду уступил минскому «Динамо» (2:3).
Адмирал
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» на своем льду уступил минскому «Динамо» (2:3).
У минчан дублем отметился Владимир Алистров (7-я и 43-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Еременко (29). В составе хозяев точными бросками отметились Артем Манукян (11) Динар Хамидуллин (14).
«Адмирал» после 22 игр набрал 15 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 30 очками в 22 матчах поднялось на 3-ю строчку Запада.