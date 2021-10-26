«Барыс» проиграл «Сибири» и продлил серию поражений до четырех матчей

Сегодня, 26 октября, подопечные Юрия Михайлиса в Новосибирске встречались с «Сибирью» и уступили со счетом 3:4 (Б).

На 14-й минуте Денис Голубев вывел хозяев вперед, но на 18-й Дмитрий Гурков в меньшинстве сравнял. За минуту до окончания первого периода благодаря голу Николая Демидова «Сибирь» снова повела, но всего за 30 секунд до перерыва Кертис Волк сделал 2:2.

В самом начале второго периода Волк оформил дубль, и «Барыс» впервые в матче вышел вперед. Но на 35-й минуте Егор Миловзоров успешно реализовал большинство «Сибири».

Счет 3:3 продержался и до конца основного времени, и до конца овертайма. Исход игры решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Сибири».