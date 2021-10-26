Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Сочи
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Торпедо
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Трактор
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
23
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Б
43
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Джерси
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
27.10
Колорадо
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
Б
34
Хоккей. НХЛ
27.10
Анахайм
Виннипег
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер
Миннесота
Хоккей. НХЛ
27.10
Сиэтл
Монреаль
Все события
18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Сибири» и продлил серию поражений до четырех матчей

ХК «Барыс» потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Сегодня, 26 октября, подопечные Юрия Михайлиса в Новосибирске встречались с «Сибирью» и уступили со счетом 3:4 (Б).

На 14-й минуте Денис Голубев вывел хозяев вперед, но на 18-й Дмитрий Гурков в меньшинстве сравнял. За минуту до окончания первого периода благодаря голу Николая Демидова «Сибирь» снова повела, но всего за 30 секунд до перерыва Кертис Волк сделал 2:2.

В самом начале второго периода Волк оформил дубль, и «Барыс» впервые в матче вышел вперед. Но на 35-й минуте Егор Миловзоров успешно реализовал большинство «Сибири».

Счет 3:3 продержался и до конца основного времени, и до конца овертайма. Исход игры решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Сибири».

«Барыс» продлил серию поражений до четырех матчей, оставшись на восьмом месте Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет 28 октября во Владивостоке против «Адмирала».

Сибирь
4:3Б
2:2, 1:1, 0:0, 0:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь