«Металлург» обыграл «Трактор» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брендан Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27) и Павел Акользин (57), у проигравших отличились Лукаш Седлак (19) и Владимир Ткачев (35). В составе магнитогорской команды место в воротах в матче занимал Василий Кошечкин, для которого победа стала 350-й в лиге.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 22 матчах, «Трактор» идет на второй строчке, имея в активе 36 очков после 24 игр. В следующем матче команда из Магнитогорска 28 октября дома сыграет с казанским «Ак Барсом», «Трактор» 30 октября в Челябинске также сыграет с клубом из Казани.