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22:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:3 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 1 368 зрителей.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Джейкоб Виртанен (3-я минута), Сергей Широков (45, 49, 60), Семен Ручкин (47). У нижегородцев отличились Дамир Жафяров (13), Зият Пайгин (30), Теодор Леннстрём (43).

Московский клуб одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия «Спартака» — шесть побед в сезоне-2017/18. Последний раз подопечные Бориса Миронова проигрывали 11 октября, тогда красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода проиграл вторую встречу за последние шесть матчей.

«Спартак» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе, «Торпедо» занимает 9-е место, набрав 23 очка.

В следующем матче «Спартак» примет «Сочи» 28 октября, «Торпедо» в этот же день на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

Спартак
5:3
1:1, 0:1, 4:1
Торпедо
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