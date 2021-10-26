«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Джейкоб Виртанен (3-я минута), Сергей Широков (45, 49, 60), Семен Ручкин (47). У нижегородцев отличились Дамир Жафяров (13), Зият Пайгин (30), Теодор Леннстрём (43).

Московский клуб одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия «Спартака» — шесть побед в сезоне-2017/18. Последний раз подопечные Бориса Миронова проигрывали 11 октября, тогда красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода проиграл вторую встречу за последние шесть матчей.

«Спартак» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе, «Торпедо» занимает 9-е место, набрав 23 очка.