«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (31-я минута), Станислав Галиев (32), Вячеслав Войнов (38) и Вадим Шипачев (59), у проигравших отличился Денис Алексеев (45).

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 22 матчей 30 очков, «Локомотив» располагается на восьмой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче московская команда 29 октября примет петербургский СКА, клуб из Ярославля днем ранее сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».