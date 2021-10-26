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22:11 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 465 зрителей и завершилась со счетом 4:1.

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (31-я минута), Станислав Галиев (32), Вячеслав Войнов (38) и Вадим Шипачев (59), у проигравших отличился Денис Алексеев (45).

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 22 матчей 30 очков, «Локомотив» располагается на восьмой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче московская команда 29 октября примет петербургский СКА, клуб из Ярославля днем ранее сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» дома одолела «Барыс» из Нур-Султана со счетом 4:3 после серии буллитов, казанский «Ак Барс» на выезде переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2), череповецкая «Северсталь» в гостях оказалась сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (3:2), подольский «Витязь» дома уступил «Сочи» (1:3), «Нефтехимик» в Мытищах обыграл «Куньлунь Ред Стар» (4:2).

Динамо М
4:1
0:0, 3:0, 1:1
Локомотив
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