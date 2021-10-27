Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Виннипег
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Нэшвилл
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Калгари
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
15
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Все события
09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» покинул зону плей-офф и лишился канадского нападающего

Казахстанский «Барыс» покинул зону плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Это произошло после того, как «Нефтехимик» на выезде одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Старом» со счетом 4:2. Благодаря этой победе нижнекамский клуб набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, вытеснив «Барыс» (10) на девятую строчку.

Кроме того, казахстанский клуб продолжает нести потери в составе. В список травмированных переведен канадский нападающий Коди Куник. «Куник не поможет “Барысу” в ближайших матчах. Для полного восстановления от полученного ранее повреждения понадобится больше времени, чем планировалось изначально», — говорится в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в ближайших матчах «Барыс» на сможет рассчитывать на нападающих Алихана Асетова, Алексея Зубова и Мэтта Фрэттина — все трое сдали положительные тесты на коронавирус. В лазарете по-прежнему находится и защитник Джо Морроу.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата «Барыс», идущий на серии из четырех поражений, проведет 28 октября на выезде против «Адмирала».

Читайте также
Сибирь
4:3Б
2:2, 1:1, 0:0, 0:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь