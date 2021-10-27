«Барыс» покинул зону плей-офф и лишился канадского нападающего
Казахстанский «Барыс» покинул зону плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» покинул зону плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после того, как «Нефтехимик» на выезде одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Старом» со счетом 4:2. Благодаря этой победе нижнекамский клуб набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, вытеснив «Барыс» (10) на девятую строчку.
Кроме того, казахстанский клуб продолжает нести потери в составе. В список травмированных переведен канадский нападающий Коди Куник. «Куник не поможет “Барысу” в ближайших матчах. Для полного восстановления от полученного ранее повреждения понадобится больше времени, чем планировалось изначально», — говорится в сообщении клуба.
Также в ближайших матчах «Барыс» на сможет рассчитывать на нападающих Алихана Асетова, Алексея Зубова и Мэтта Фрэттина — все трое сдали положительные тесты на коронавирус. В лазарете по-прежнему находится и защитник Джо Морроу.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата «Барыс», идущий на серии из четырех поражений, проведет 28 октября на выезде против «Адмирала».