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17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с обладателем Кубка Стэнли Волковым

СКА на официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с российским нападающим Александром Волковым.

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Источник: AP 2021

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года. Форвард получит 92-й номер.

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Отметим, Волков является воспитанником санкт-петербургского хоккея. На драфте юниоров КХЛ 2014 года был выбран СКА под общим 17-м номером, не проведя за основную команду ни одной игры, выступая в МХЛ и ВХЛ за фарм-клубы.

Летом 2017 года на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 48-м номером. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В прошлом году Волков подписал контракт с «Анахаймом».

Сезон-2020/2021 Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

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