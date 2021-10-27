СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с обладателем Кубка Стэнли Волковым

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года. Форвард получит 92-й номер.

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Отметим, Волков является воспитанником санкт-петербургского хоккея. На драфте юниоров КХЛ 2014 года был выбран СКА под общим 17-м номером, не проведя за основную команду ни одной игры, выступая в МХЛ и ВХЛ за фарм-клубы.

Летом 2017 года на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 48-м номером. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В прошлом году Волков подписал контракт с «Анахаймом».