Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Флорида
Бостон
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Б
45
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
28.10
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.10
Эдмонтон
Филадельфия
Все события
22:49 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА со счетом 5:4 по буллитам победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.

СКА
Динамо РКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Лукаш Радил (12-я минута), Гинтс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Скарлетт Рис (51), у СКА отличились Валентин Зыков (14), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 9, 29.10.2021, 19:30

Динамо М-СКА-

Хоккеисты из Риги не могут обыграть СКА дома на протяжении восьми игр, последняя победа рижан датируется 18 февраля 2016 года (4:2).

Петербуржцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и идет на 10-й строчке в таблице Запада, набрав 21 очко.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина на выезде сыграют с московским «Динамо» 29 октября, рижское «Динамо» также встретится с «Динамо» из Москвы 31 октября.

Динамо Р
4:5Б
1:1, 1:3, 2:0, 0:0
СКА
 Ангелина Мельникова: "Как я могу прокомментировать? Это очень обидно и даже унизительно"
Отменят ли спортивные соревнования во время нерабочих дней
Фоторепортажи
11Нарушители режима: звезды спорта, у которых были большие проблемы из-за алкоголя
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь