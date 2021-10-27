СКА одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Лукаш Радил (12-я минута), Гинтс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Скарлетт Рис (51), у СКА отличились Валентин Зыков (14), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 9, 29.10.2021, 19:30 Динамо М - СКА -

Хоккеисты из Риги не могут обыграть СКА дома на протяжении восьми игр, последняя победа рижан датируется 18 февраля 2016 года (4:2).

Петербуржцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и идет на 10-й строчке в таблице Запада, набрав 21 очко.