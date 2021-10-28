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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» прервал серию из четырех поражений в матчах КХЛ, обыграв «Адмирал»

Казахстанский «Барыс» обыграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал свою серию поражений на отметке в четыре игры.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей из Нур-Султана.

У победителей шайбы забросили Дмитрий Гурков (12-я минута), Якоб Берглунд (30), Даррен Диц (33) и Динмухамед Кайыржан (55). У хозяев отличился Джош Кестнер (42). «Адмирал» проиграл третий матч подряд.

В другом матче дня хабаровский «Амур» в серии буллитов одолел финский «Йокерит» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Решающий послематчевый бросок реализовал Иван Николишин, а в основное время у хозяев отличился Владимир Бутузов (28). У «Йокерита» единственную шайбу забросил Никлас Фриман (45).

Адмирал
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Барыс
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