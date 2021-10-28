«Барыс» прервал серию из четырех поражений в матчах КХЛ, обыграв «Адмирал»

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей из Нур-Султана.

У победителей шайбы забросили Дмитрий Гурков (12-я минута), Якоб Берглунд (30), Даррен Диц (33) и Динмухамед Кайыржан (55). У хозяев отличился Джош Кестнер (42). «Адмирал» проиграл третий матч подряд.