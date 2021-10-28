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28 октября, источник: Sport24

Жесткое избиение в российском хоккее. 108-килограммовый белорус из «Спартака» долго лупил по голове игрока «Сочи»

Разница в габаритах сказалась.

Сочи
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Источник: Sport24

Одним из самых заметных событий первых двух месяцев регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стало побоище в матче ХК «Сочи» и «Авангарда». В той игре случилась пара массовых драк, а южный клуб сразу стали сравнивать с «Витязем» эпохи 10-х годов. Благо, не так давно «леопардов» возглавил тогдашний тренер подмосковной команды Андрей Назаров.

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Руководство «Сочи» от аналогий с «Витязем» открещивалось, а заместитель генерального менеджера Алексей Бадюков в интервью Sport24 обещал, что в ближайшем будущем подобных инцидентов не повторится:

«Это была такая стратегия на данный конкретный матч. В предыдущих встречах была другая стратегия, драк не было. Не знаю, договаривались ли ребята с другой командой, но раз драка была принята, то тут ничего криминального с хоккейной точки зрения нет. Я к этому отношусь спокойно. Стоит ли ждать продолжения в следующих матчах? Нет. У нас и игроков не так много. Мы потеряли минимум четверых хоккеистов на следующую игру. Это помимо тех, которых у нас не было до этого. Надо более рационально подходить к следующей игре».

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Сочинцы и правда больше не срывались, но в их сегодняшней встрече со «Спартаком» снова случилась заметная драка, о которой ее участники договорились заранее. Со стороны южан в ней принял участие новый файт-проект Назарова, 191-сантиметровый и 95 килограммовый Виктор Балдаев, от «Спартака» — один из лучших бойцов КХЛ, белорус Олег Евенко (201 см, 108 кг). Яркой этот спарринг получился из-за того, что увидеть столь очевидное преимущество одного из бойцов в хоккейных драках получается не часто.

Евенко сразу завладел инициативой и принялся лупить оппонента, при этом большинство ударов приходились в голову. Со стороны все это выглядело даже немного жутковато.

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Огонь в игре «Спартак» — «Сочи» прогнозировался заранее: все дело в конфликте Назарова с председателем наблюдательного совета «Спартака» Олегом Усачевым, который случился еще во времена, когда оба работали в СКА. Команды ожиданий не обманули.

Артем Гаев

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